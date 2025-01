Abertura do Pré-Carnapauxis 2025 em Óbidos começou com o Bloco Vai ou Raxa

Neste domingo, 12 de janeiro, o Pré-Carnapauxis foi oficialmente iniciado em Óbidos, marcando o começo da temporada de folia com o animado arrastão do Bloco Vai ou Raxa. O evento atraiu moradores e visitantes que lotaram as ruas da cidade, espalhando alegria e entusiasmo.

A concentração do bloco ocorreu no bairro de São Francisco, de onde os foliões partiram por volta das 18h30, em um trajeto animado pelas ruas de Óbidos até a Praça da Cultura. No local, o público pôde se divertir ao som de músicas carnavalescas até as 23h, celebrando o espírito do Carnapauxis.

A programação do Pré-Carnapauxis continua nos próximos finais de semana, prometendo diversão garantida nos domingos de janeiro e fevereiro. As festividades culminarão no período oficial do Carnapauxis, que ocorrerá de 26 de janeiro a 4 de fevereiro.

Nesta segunda-feira, 13 de janeiro, será a vez do Bloco Pai da Pinga, que sairá em arrastão do bairro de Santa Terezinha. Os foliões poderão acompanhar o bloco, que promete animar as segundas-feiras até o início das datas oficiais do evento.

Os organizadores do Carnapauxis reforçam o convite para que a população participe das festividades com alegria e responsabilidade, mantendo viva a tradição que faz do Carnapauxis uma das maiores manifestações culturais da região.

GALERIA DE FOTOS.....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7599-abertura-do-pre-carnapauxis-2025-em-obidos-comecou-com-o-bloco-vai-ou-raxa#sigProId5f55b2f53b View the embedded image gallery online at:

Confira_a_Programação completa do Carnapauxis 2025

PRÉ – CARNAPAUXIS

12/01 – Bloco Vai ou Raxa

19/01 – Bloco Mirim Unidos do Umarizal

26/01 – Bloco Serra da Escama

02/02 – Bloco Águia Negra

09/02 – Bloco Xupa Osso

16/02 – Bloco Unidos do Morro

23/02 – Bloco das Virgens

CARNAPAUXIS OFICIAL

26/02 – Bloco Vai ou Raxa

27/02 – Bloco Mirim Unidos do Umarizal

28/02 – Bloco Serra da Escama

01/03 – Bloco Águia Negra

02/03 – Bloco Xupa Osso

03/03 – Bloco Unidos do Morro

04/03 – Bloco das Virgens

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade