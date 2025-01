Obras de pavimentação da Vicinal Cuamba entram na etapa final no Baixo Amazonas

A via integra um importante corredor logístico para o escoamento da produção local, beneficiando diretamente os moradores e produtores rurais da região

As obras de pavimentação da Vicinal Cuamba, localizada entre os municípios de Alenquer e Monte Alegre, estão na fase final. A execução é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra). Essa iniciativa é mais um marco para o desenvolvimento da Calha Norte, promovendo melhorias na logística e no acesso à Região de Integração do Baixo Amazonas.

Com extensão total de 53 km, o projeto foi dividido em três lotes: o Lote 1, com 16 km; o Lote 2, com 17 km; e o Lote 3, com 18,82 km. Atualmente, os trabalhos estão focados nos ajustes finais e na sinalização da via, que integra um importante corredor logístico para o escoamento da produção local, beneficiando diretamente os moradores e produtores rurais da região.

Adler Silveira, secretário de Infraestrutura e Logística, destacou a relevância do projeto para a economia local e para a qualidade de vida da população. "Estamos na etapa final de mais uma obra que representa o compromisso do Governo do Pará em levar desenvolvimento e infraestrutura para todas as regiões do Estado. A pavimentação da Vicinal Cuamba é fundamental para a integração da Calha Norte e para a dinamização do escoamento de produção agrícola, promovendo avanços sociais e econômicos para o Baixo Amazonas", disse Adler.

A obra reafirma a missão do Governo do Pará em criar oportunidades, reduzir desigualdades regionais e garantir melhores condições de infraestrutura de transporte e logística, consolidando a Vicinal Cuamba como um eixo estratégico de integração e desenvolvimento.

Fonte: Agência Pará