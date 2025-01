Bispo Africano visita Quilombo Pacoval em Alenquer e celebra Missa em Ação de Graças

O Quilombo Pacoval, em Alenquer, viveu um momento histórico nesta quarta-feira, dia 15, com a visita do Bispo africano Dom John Ndimbo, da Diocese de Mbinga, Tanzânia. Esta foi a primeira vez que a comunidade quilombola recebeu um bispo africano, marcando um dia de grande significado para os moradores e para a preservação das tradições culturais e religiosas locais.

Durante a visita foi celebrada com uma Missa em Ação de Graças, onde Dom John Ndimbo, em sua homilia, emocionou os presentes ao expressar, a alegria de estar no Pacoval. Ele destacou a acolhida calorosa da comunidade, afirmando que se sentiu em casa e reforçando a importância da fé e da resiliência para enfrentar desafios.

O evento foi enriquecido pela apresentação do Marambiré, uma tradicional dança afro-brasileira realizada no Pacoval durante as festividades de Santo Antônio, padroeiro da comunidade, além de outras celebrações religiosas entre dezembro e janeiro. O Marambiré simboliza a conexão cultural e espiritual dos descendentes africanos com suas raízes e foi um gesto de hospitalidade para o bispo visitante.

Vídeo durante a Visita de Dom John Ndimbo Quilombo Pacoval

A visita de Dom John Ndimbo representou a união de culturas e tradições, fortalecendo os laços entre as Dioceses de Óbidos e Mbinga. “Este é um momento que ficará marcado na vida de todos nós, reforçando a fé e os valores que sustentam a comunidade quilombola”, destacou um dos líderes locais.

A comunidade do Quilombo Pacoval, reconhecida oficialmente em 1996 como remanescente de negros de mocambo, descende de escravizados que fugiram de fazendas em Santarém, estabelecendo-se às margens do rio Curuá, um local de difícil acesso e isolamento.

A presença de Dom John Ndimbo foi um marco espiritual e cultural para o Quilombo Pacoval, fortalecendo não apenas os laços religiosos, mas também a identidade e a ancestralidade da comunidade.

www.obidos.net.br - Com informações e Vídeo da Diocese de Óbidos.