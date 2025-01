Bloco Xupa Osso lança a música “Cobra do Bem” para o Carnapauxis 2025

O clima de festa já está tomando conta de Óbidos com as primeiras novidades do Carnapauxis 2025. O Bloco Xupa Osso, um dos mais tradicionais da folia obidense, lançou nesta segunda-feira (20) a sua nova música, intitulada “Cobra do Bem”, de autoria do compositor pernambucano Xande.

A presidência do bloco neste ano está sob o comando de Teodósio Farias, o Duzinho, que conta com o apoio da diretoria composta por Jorge Ary Ferreira, Marlize Costa Lopes, Jeter Goes, Regina Figueira, Sônia Ondina, entre outros. A equipe está mobilizada para levar o Xupa Osso às ruas, mantendo a energia e a alegria características do bloco.

A nova música, “Cobra do Bem”, celebra as lendas amazônicas das cobras Caninana e Honorato, destacando a riqueza cultural da região. Xande, que já é conhecido pelos foliões por sucessos como “Atrás do Xupa Osso eu Vou”, hino do bloco, mais uma vez demonstra sua conexão com a festa obidense.

O obidense Ari Ferreira, um dos membros da comunidade e admirador da cultura local, comemorou a nova formação da diretoria e a dedicação de Duzinho e Jorjão em manter viva a tradição carnavalesca:

“Poxa Duzinho, que bacana que você está à frente do bloco, muito legal sua participação e carregando novamente o Xupa Osso para as avenidas da nossa cidade, proporcionando o melhor para o povo. Jorjão, meu mano, com essa luz, novamente engajado na cultura carnavalesca do povo obidense, bacana mesmo. Estou muito feliz”.

Além da música, outro destaque do bloco é o Abadá 2025, que traz uma arte exclusiva assinada pelo talentoso artista obidense Ricolla Paiva. Essa nova parceria promete reforçar a identidade cultural do Xupa Osso e atrair ainda mais foliões.

Com o lançamento da “Cobra do Bem”, o Bloco Xupa Osso já começa a contagiar os corações dos obidenses e amantes do Carnapauxis, reafirmando seu compromisso com a alegria e a valorização das tradições amazônicas.

🎶 A Cobra do Bem já está pronta para sacudir as ruas de Óbidos em mais um Carnapauxis inesquecível!

A COBRA DO BEM

Autor: Xande

Na vastidão da Amazônia

Rios e floresta guardam segredos ancestrais

Criaturas povoam o imaginário do povo

São tantas lendas

E o bloco Xupa osso no carnapauxis

Em Óbidos, no mundo

Aonde chegar

A lenda das serpentes Honorato e Maria Caninana

Nós vamos contar

E foi assim

Que a cobra grande engravidou uma indígena no rio

E ela pariu

Duas cobras d’água gêmeas

Mas diferentes no agir

A Caninana cruel e do mal

E o Norato bondoso e protetor

Assim como o carnaval com Xupa osso é feito de alegria e amor

ôô ôô

Mas segue a história...

A noite, diz a lenda que o Norato podia

Num belo homem se transformar

Mas antes de raiar o dia

Acabava a magia e ele tinha que voltar

Enquanto sua irmã seguia fazendo maldade

Nele só crescia a vontade

De não ser serpente

Ser gente como a gente

E assim

Teve que lutar

E as águas calmas do rio

Redemoinhos formou

Na luta das duas serpentes

Honorato a Caninana matou

E pra se tornar humano de vez

Um soldado a ele ajudou

E o encanto se desfez

E foi assim

Que a nossa história

terminou

Rifff 1 ( Xupa osso)

Riff 2. ( Xupa osso)

Riff 3 ( Xupa osso)

E essa história terminou

