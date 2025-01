Folia de São Sebastião percorre ruas de Óbidos em tradicional celebração

Nesta terça-feira, 20 de janeiro, a cidade de Óbidos celebrou o Dia de São Sebastião com a tradicional Folia do Santo, comandada pelo Sr. Oscar, que percorreu diversos bairros da cidade em homenagem ao santo padroeiro de várias comunidades obidenses.

O cortejo religioso visitou residências nos bairros de Santa Terezinha, São Francisco e outras localidades, levando bênçãos e mantendo viva uma tradição secular. Durante as visitas, os devotos receberam a Folia em suas casas para a reza das tradicionais ladainhas, um costume que tem sido transmitido de geração em geração.

A celebração tem especial significado para os fiéis católicos, que aproveitam a data para pagar promessas a São Sebastião, conhecido como protetor da humanidade contra a fome, as guerras e as epidemias. O ponto central da manifestação religiosa é a bandeira do santo, considerada um objeto sagrado que estabelece uma conexão espiritual entre os devotos e o santo homenageado.

A Folia de São Sebastião não é exclusiva de Óbidos, sendo uma manifestação religiosa presente em diversas regiões do Brasil, representando a força da religiosidade popular e a preservação das tradições culturais brasileiras. Em Óbidos, a celebração continua sendo um importante momento de expressão da fé e da cultura local.

