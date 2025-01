SANTARÉM: Secretaria de Cultura, em parceria com a Semurb, iniciará o circuito Cultura na Praça

Objetivo é democratizar a cultura, com projetos para transformar as praças em espaços vivos, convidativos e seguros.

Ressignificar espaços públicos e democratizar o acesso a eventos artísticos e apresentações culturais. Esse é o objetivo do Projeto Cultura na Praça, que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb).

Uma visita técnica nesta segunda-feira, 20, reuniu os representantes das duas pastas, Priscila Castro e Ronan Liberal Jr., respectivamente, na Praça Fortaleza do Tapajós (Praça do Mirante), um ponto turístico icônico da nossa cidade, que foi escolhido para receber a primeira etapa do novo projeto. A data será divulgada ainda este mês.

"É uma criação desta gestão, ampliando o que se faz no projeto Cultura na Comunidade, sendo uma parceria com a Semurb, que é responsável pelas praças, sendo a pasta que cuida, limpa e mantém a conservação desses espaços. Nós, enquanto Secretaria Municipal de Cultura, vamos entrar com a parte da programação, para dar vida e movimento a essa praça”, destaca a titular da Semc.

Durante a visita, o titular da Semurb identificou pontos do espaço que deve receber melhorias. A disposição de banheiros e instalação de equipamentos de som foram analisados e a praça já deve receber os primeiros serviços nos próximos dias.

"Estivemos no local observando as condições da praça e a Secretaria deve realizar já nesta semana uma limpeza do local, promovendo algumas melhorias para que possa em breve receber eventos culturais. Esta será uma parceria entre as Secretaria de Urbanismo e a Secretaria de Cultura para que os eventos culturais possam retornar para as praças do município”, ressaltou Ronan.

Cultura na Praça

A iniciativa pretende ser uma ação itinerante para favorecer o acesso à cultura e fomentar a valorização do patrimônio cultural material e imaterial. Atualmente, Santarém tem 45 espaços públicos denominados como praças.

Muitos desses espaços acabam sendo subutilizados, sendo necessário o desenvolvimento de políticas públicas. Projetos culturais podem transformam esses locais em espaços vivos, convidativos e seguros, ressignificando sua utilização e favorecendo a realizando de oficinas, apresentações e exposições, estimulam o aprendizado, principalmente entre crianças e jovens. Além disso, esses eventos podem atrair visitantes e movimentar a economia, como lanchonetes, artesanatos e pequenos negócios.

“É uma forma de democratizar a cultura, a partir desses espaços públicos que estão inseridos na comunidade, que podem estar alheios às movimentações culturais. Podem trazer música, cinema, artes plásticas, feiras criativas. Os artesãos vão poder vender seus produtos, os músicos vão poder fazer suas apresentações junto à população e um número significativo de pessoas pode ser beneficiado”, conclui Priscila Castro.

De acordo com a Semc, iniciativas da gestão anterior, como o Cultura na Comunidade, que promoviam a descentralização destas atividades devem ser retomadas após o Carnaval, com ampliação para a região ribeirinha.

FONTE: Comunicação/Semc - Por Weldon Luciano