ÓBIDOS: Comunidade do Mondongo de Cima celebra São Sebastião

Nesta segunda-feira, 20 de janeiro, a Comunidade de Mondongo de Cima, em Óbidos, celebrou com entusiasmo o dia de seu padroeiro, São Sebastião. A festividade contou com uma celebração presidida pelo Diácono Aguinaldo Araújo, que foi conduzido até o local por Rosinaldo Cardoso.

Após a celebração, os participantes foram agraciados com um almoço festivo, seguido de um animado bingo que reuniu moradores da comunidade e das regiões adjacentes. “Foi um momento muito especial, onde tivemos a oportunidade de reencontrar grandes amigos do Mondongo e comunidades vizinhas”, destacou Rosinaldo Cardoso, ressaltando a importância do evento para fortalecer os laços comunitários.

Cavalgada da Fé

Dando continuidade às festividades da Comunidade, a 6ª edição da tradicional Cavalgada da Fé já tem data marcada: será realizada no próximo dia 15 de fevereiro. A cavalgada sairá do Mondongo de Baixo, na Comunidade Santo Antônio, e percorrerá um longo trajeto até a igreja de São Sebastião, no Mondongo de Cima.

A programação da cavalgada incluirá a celebração de uma missa na chegada, seguida por um almoço para os participantes. O evento será encerrado com um grande torneio e uma festa dançante, prometendo atrair moradores de diversas localidades e manter viva a tradição religiosa e cultural da região.

A comunidade convida a todos para participarem e celebrarem juntos esses momentos de fé e confraternização.

