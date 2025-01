Professores da Rede Estadual em Óbidos Decidem Aderir à Greve Estadual

Óbidos, PA – O Sindicato dos Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP), Subsede de Óbidos, realizou nesta quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, uma Assembleia Geral com os profissionais da educação da rede pública estadual. O encontro ocorreu na sede do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos (STMO) e resultou na decisão de adesão à greve estadual.

A paralisação é uma resposta ao governo estadual, que aprovou, no final de 2024, uma lei polêmica que substitui as aulas presenciais pelo ensino online em áreas distantes dos centros urbanos. Essa medida tem gerado forte oposição, especialmente em comunidades indígenas e quilombolas, que enfrentam desafios históricos como a ausência de infraestrutura básica, energia elétrica e internet de qualidade.

Atualmente, a educação nessas áreas é garantida pelos Sistemas de Organização Modular de Ensino (Some) e Modular de Ensino Indígena (Somei), que contam com professores que se deslocam até as comunidades para ministrar aulas. Há 44 anos, esse modelo tem sido a principal alternativa de educação para regiões onde o governo alega ser inviável construir escolas com estrutura adequada.

Com a adesão à greve, os professores de Óbidos se juntam ao movimento estadual, reforçando a luta por um diálogo mais efetivo com o governo e pela garantia de uma educação pública que contemple as especificidades das comunidades tradicionais. A greve está prevista para começar nesta quinta-feira, 23 de janeiro.

O SINTEPP reforça que a principal reivindicação dos profissionais é a manutenção do ensino presencial nas áreas remotas, garantindo o direito à educação para todos, especialmente para os que vivem em locais historicamente vulneráveis.

Galeria de Fotos...



www.obidos.net.br - Com informações e fotos SIMTEPP/Óbidos