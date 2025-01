UFPA divulgou o listão do Processo Seletivo 2025, confira

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou nesta sexta-feira, dia 24, o resultado das(os) candidatas(os) classificadas(os) no Processo Seletivo 2025 (PS 2025). O listão está disponível para acesso público nesta página listao.ufpa.br.

Após uma coletiva, da qual estavam presentes o reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, acompanhado de vários diretores da UFPa, o listão foi entregue às rádios que estiverem com as suas equipes presentes para a transmissão do resultado, retomando essa tradição local. Ao mesmo tempo, o listão também está disponibilizado ao Diretório Central dos Estudantes (DCE/UFPA) para que possam anexá-lo no painel, que se encontra nas proximidades do CEBN, para conferência daqueles que estiverem no Campus Guamá da UFPA.

O listão também pode ser acessado por todas(os) as(os) interessadas(os) no endereço listao.ufpa.br. Para as(os) candidatas(os) que desejarem conferir suas notas individuais e a classificação final, o acesso à área de inscrição da(o) candidata(o) será disponibilizado a partir das 13h.

PS 2025 – O Processo Seletivo 2025 ofertou 7.468 vagas em cursos presenciais de graduação, acrescidas de 200 vagas reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), sendo uma para cada oferta de curso. No total, 72.351 candidatas(os) tiveram suas inscrições homologadas para concorrer a essas vagas.

www.obidos.net.br – Informações UFPa