PSR 2025: Ufopa divulga listão dos aprovados nesta sexta-feira, 31 de janeiro

Foram 17.371 inscritos, um aumento de 133% em relação ao ano passado.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgará nesta sexta-feira, 31 de janeiro, o resultado do Processo Seletivo Regular (PSR) 2025 com uma novidade: a leitura dos nomes dos aprovados em um sistema de som instalado na Unidade Tapájós, do Campus Santarém.

Aberto ao público, o evento terá a participação dos centros acadêmicos e atléticas que farão uma grande festa para receber os calouros. A concentração será a partir das 9h30, na entrada da Unidade Tapajós. A leitura dos nomes está prevista para iniciar às 10h da manhã e, em seguida, o listão será publicado nos canais institucionais da universidade, na internet.

Serviço: Divulgação do listão dos aprovados no Processo Seletivo Regular 2025 da Ufopa

Data: 31 de janeiro de 2025

Horário: 9h30

Local: Unidade Tapajós, Campus Santarém, situado no bairro do Salé.

FONTE: Comunicação/UFOP