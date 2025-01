Defesa Civil de Óbidos intensifica monitoramento em áreas de risco

Ao todo, 39 áreas foram afetadas pelas fortes chuvas nas zonas urbana e rural.

Voltou a chover torrencialmente em Óbidos nas últimas horas. Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), foi registrado 48,8 milímetros de chuva no acumulado das últimas 24 horas. Pela estimativa do índice pluviométrico, esse quantitativo era previsto para 30 dias.

Com a intensificação do período chuvoso na região, a Defesa Civil Municipal continua o monitoramento frequente das áreas de risco, mapeadas nas zonas urbana e rural de Óbidos.

O coordenador do órgão, Igor Ewerton, explica que os agentes estão percorrendo as áreas consideradas de risco para atualizar a situação. O trabalho iniciou na segunda-feira (27) pela zona urbana e depois deve seguir para a zona rural.

“Nós estamos fazendo todo o mapeamento para depois fazer a geração de um novo relatório que vai ser encaminhado para os órgãos públicos, para que a gente possa encaminhar providências, para socorrer a nossa população, principalmente aqueles que são mais atingidos por esses fenômenos naturais. Estamos monitorando todas as casas, todas as áreas, e é esse o objetivo desse estudo, dessas visitas que iniciaram nos bairros de Bela Vista e São Francisco, e vão se estender por todos os bairros da cidade, para que a gente possa conhecer in loco todas as áreas, aquelas afetadas, aquelas com risco de desabamento, para que a gente possa apresentar solução para essas áreas e os moradores”, explicou Igor.

No sistema próprio de monitoramento da Compdec, atualmente, existem 39 áreas mapeadas, que são consideradas de risco, nas zonas urbana e rural.

Paralelo aos problemas ocasionados pelas fortes chuvas, o órgão também acompanha a subida do Rio Amazonas e a possibilidade de alagamentos nas regiões consideradas baixas em relação ao nível do rio. Nesta terça-feira (28), o Rio Amazonas chegou à marca de 3,87m, superando as médias da mesma data nos anos de 2023 e 2024.

“A situação é considerada normal até o momento, mas estamos atentos para as mudanças do Rio Amazonas com essa incidência maior de chuvas na nossa região”, pontuou o coordenador da Defesa Civil.

Em relação à possibilidade de remover famílias de residências ameaçadas por enxurradas ou deslizamentos de terra, há quatro casos que estão sendo acompanhados mais de perto, com o diálogo permanente para que as famílias aceitem ser beneficiadas com o aluguel social.

Contato

A Ouvidoria da Prefeitura de Óbidos está redobrando os atendimentos para atender as ligações dos casos urgentes em relação aos desastres naturais por meio do número (93) 99115-8259.

FOMTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo e Fotos: Odirlei Santos