ÓBIDOS: Servidores da Rede Municipal de Ensino participam do Planejamento Pedagógico Coletivo

A Rede Municipal de Ensino de Óbidos deu início ao ano letivo com o tradicional Planejamento Pedagógico Coletivo (PPC), promovido pela Secretaria Municipal de Educação. O evento, que acontece entre os dias 28 e 30 de janeiro, na Escola Dr. Raimundo Chaves, reúne cerca de 120 educadores, incluindo professores e gestores das escolas da sede e da zona rural do município.

Com o tema “Identidade cultural e as relações socioeducacionais com ênfase na diversidade, equidade e inclusão no ensino de Óbidos”, o encontro busca refletir sobre práticas pedagógicas que valorizem a diversidade e promovam um ambiente escolar mais inclusivo e acolhedor. A Secretária Municipal de Educação, professora Zilda Bentes, destacou a relevância da escolha do tema, ressaltando a necessidade de um novo olhar sobre a educação municipal.

“Precisamos priorizar o aluno e criar metodologias que estimulem a permanência dos estudantes na escola de maneira prazerosa, e não apenas por obrigação. Esse é um dos nossos principais desafios”, afirmou Zilda Bentes. A secretária também enfatizou que o PPC é um momento crucial para discutir estratégias e metodologias que aprimorem o ensino no município.

Durante os três dias de evento, os participantes terão a oportunidade de debater práticas pedagógicas, trocar experiências e elaborar planos de ação para o ano letivo de 2025, que terá início no dia 10 de fevereiro e seguirá até dezembro de 2025. “Estamos montando estratégias para garantir um ensino de qualidade e esperamos um resultado muito positivo ao final do ano letivo”, completou a secretária.

O Planejamento Pedagógico Coletivo é uma iniciativa que reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Educação com a melhoria contínua da qualidade do ensino em Óbidos, buscando sempre atender às demandas dos estudantes e promover uma educação mais equitativa e inclusiva.

