Em Óbidos, Projeto “Vivendo a Paz" realizou a certificação de alunos de Informática básica e avançada

A Diocese de Óbidos, através da Associação Beneficente Emaús, em ação coordenada pelo projeto “Vivendo a paz – Living Peace” realizou no dia 17 de janeiro, a certificação dos alunos da atividade de Informática Básica e Avançada na Escola Estadual Maurício Hamoy, em Óbidos.

O Curso de Informática é uma das atividades do projeto, com o objetivo de proporcionar gratuitamente a qualificação para o mercado de trabalho e desenvolver a juventude, bem como promover igualdade e acesso as pessoas em menor condição financeira.

O evento realizado na Escola Estadual Maurício Hamoy, localizada no Bairro São Francisco, bairro no qual está localizado o projeto, contou com a participação de representantes de alguns projetos sociais desenvolvidos pela Diocese de Óbidos e com o apoio do Professor Daniel Bentes, do referido educandário.

Na oportunidade, os alunos do curso de Informática Básica e Informática avançada receberam seus certificados o qual é imprescindível para futuras oportunidades no mercado de trabalho e foram recebidos com a apresentação da Turma de Flauta que faz parte da Atividade de Musicalização do projeto que na oportunidade tocaram belas canções para os presentes.

A Associação Beneficente Emaús é presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e atua no âmbito social através de projetos. A entidade possui a missão de promover perspectivas para o povo amazônida através da educação, resgate e conservação de nossa identidade e seus movimentos culturais, contribuindo desta forma para a construção da identidade social e cultural, fortalecendo o trabalho integrado do cuidar, combatendo as vulnerabilidades e assegurando a manutenção dos direitos fundamentais.

Galeria de Fotos....

Fonte: Diocese de Óbidos e Fotos de Mauro Nayan