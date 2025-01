Check-ups dentários: Saiba a importância e os benefícios para a saúde bucal

Consultas periódicas ajudam a prevenir doenças silenciosas, alerta especialista.

Assim como realizamos exames regulares para monitorar a saúde cardiovascular, prevenir diabetes e avaliar a visão, cuidar da saúde bucal é fundamental para o bem-estar geral. O cirurgião-dentista e responsável técnico da Clínica-Escola de Odontologia da UNAMA Santarém, Jordan Sander, destaca a relevância das consultas odontológicas frequentes na prevenção e tratamento de problemas antes que evoluam para estágios avançados.

Especialista em Patologia Oral e Bucomaxilofacial, Jordan reforça que, mesmo na ausência de sintomas como dor ou lesões visíveis, realizar avaliações periódicas é essencial. O meio bucal abriga diversas condições que podem passar despercebidas, incluindo o câncer de boca, que frequentemente se desenvolve de forma indolor. “Os check-ups possibilitam o diagnóstico precoce, aumentando as chances de sucesso no tratamento”, explica o cirurgião.

Manutenção além da escovação

A profilaxia no consultório oferece benefícios que vão além da prática de escovação e uso do fio dental em casa. "Os motores, instrumentais e produtos químicos utilizados durante o procedimento têm finalidades específicas e não devem ser usados de forma rotineira em casa, pois podem causar danos aos dentes", ressalta Sander. A limpeza profissional remove o biofilme e ajuda a evitar inflamações gengivais.

Saúde da boca e do corpo

A saúde bucal está intimamente relacionada à saúde geral do corpo. Alterações sistêmicas, como baixa imunidade e desregulação mineral, podem influenciar a integridade dos dentes e gengivas, especialmente em gestantes. “A cavidade oral pode revelar indícios de problemas no restante do corpo e vice-versa”, complementa o cirurgião-dentista.

Prevenção é o melhor remédio

Durante um check-up odontológico, diversas condições podem ser detectadas precocemente, incluindo lesões cariosas, alterações nas glândulas salivares e desequilíbrios na composição do cálcio dental. “A prevenção permite tratamentos menos invasivos e mais eficazes”, enfatiza Jordan. Além disso, o dentista pode recomendar aplicações de flúor, uso de selantes dentários e ajustes na rotina de higiene bucal para evitar complicações futuras.

Doenças gengivais e cáries não têm vez

As consultas odontológicas combinam técnicas mecânicas e produtos específicos para eliminar o acúmulo de bactérias, prevenindo inflamações gengivais e cáries. “Cada paciente tem características individuais que influenciam a saúde bucal, como estilo de vida, medicações e predisposição genética”, pontua Sander.

Afinal, existe um tempo recomendado para os check-ups?

Para manter a saúde oral em dia, o recomendado é visitar o dentista a cada seis meses. Esse intervalo possibilita o acompanhamento contínuo e intervenções precoces, caso necessário. Nos períodos entre as consultas, manter uma rotina de higiene eficiente é indispensável. “Escove os dentes pelo menos três vezes ao dia, após as refeições, e não se esqueça da língua e dos tecidos moles da boca. O uso do fio dental deve ser diário, e enxaguantes bucais devem ser evitados sem orientação profissional”, alerta o especialista.

Fique de olho

Sintomas como dor, perda de sensibilidade, queimação das papilas gustativas, presença de nódulos ou manchas incomuns exigem atendimento imediato. “Esses sinais indicam a necessidade de avaliação profissional o quanto antes”, reforça Jordan.

Além disso, crianças e idosos também devem manter uma rotina de consultas odontológicas. “Desde a fase neonatal, é essencial estimular bons hábitos de higiene bucal. Já os idosos precisam de acompanhamento contínuo para ajustes nos cuidados, conforme suas necessidades específicas”, orienta o dentista.

Conheça a Clínica-Escola de Odontologia – UNAMA Santarém

Serviços oferecidos: consultas, cirurgias, tratamento de canal, próteses, atendimento especializado para idosos, crianças e Pessoa com Deficiência.

Telefone: (93) 99242-6799

E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 18h; sábados, das 8h às 12h.

Endereço: Rua Rosa Vermelha, nº 334 – Aeroporto Velho – Anexo ao Estacionamento da UNAMA Santarém.

Fonte: Comunicação/Unama