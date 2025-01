Projeto Costurando Sonhos capacita mais de 300 mulheres em Juruti

Técnicas de corte e costura, pintura, bordado e artesanato foram algumas das atividades ensinadas para fortalecer a geração de renda

Belém, janeiro de 2025 – O projeto Costurando Sonhos, realizado pelo Centro de Convivência Madre Clélia, por meio de edital da Alcoa Juruti, está com inscrições abertas entre 27 e 31 de janeiro. Serão 60 vagas em novas turmas de corte e costura, pintura, bordado e artesanato, entre outras modalidades artísticas. Mais de 300 mulheres já foram capacitadas desde o início do projeto, em 2019. A iniciativa tem como objetivo estimular o empreendedorismo feminino, fortalecendo a geração de renda e a autonomia financeira.

A capacitação acontece ao longo do ano em módulos básicos divididos em duas turmas. De acordo com a gerente de projetos sociais, Elizangela Monteiro Albuquerque, somente no ano de 2024, 174 mulheres se formaram. “Acima de todo o conhecimento técnico, aqui elas desenvolvem o potencial para empreender e gerar impacto em suas famílias e comunidades. Já temos histórias de mulheres que voltaram para a faculdade ou abriram seus próprios negócios graças a essa oportunidade. Isso nos enche de orgulho”, ressalta Elizangela Monteiro Albuquerque, gerente de projetos sociais.

A iniciativa reflete o compromisso da Alcoa Juruti com o desenvolvimento e com a transformação de vidas por meio da educação e do fortalecimento do empreendedorismo.

Serviço

Local: Centro de Convivência Madre Clélia, em Juruti

Período de inscrição: 27 a 31 de janeiro (somente presencial)

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h

Documentação necessária: documento de identidade

Fonte: Comunicação/Alcoa