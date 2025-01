UEPA divulga resultado do Vestibular 2025

A espera acabou para os vestibulandos que sonham com uma vaga na Universidade do Estado do Pará (UEPA)! A instituição divulgou, nesta sexta-feira (31), o listão de aprovados no Processo Seletivo 2025.

Além do vestibular tradicional, a UEPA também tornou público o resultado do Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas, proporcionando aos candidatos dessa modalidade a mesma emoção de verem seus nomes entre os selecionados.

Os candidatos já podem conferir a lista completa no site oficial da UEPA. A divulgação representa um momento de grande conquista para os aprovados, que agora se preparam para iniciar uma nova etapa acadêmica e profissional em uma das principais universidades públicas do Pará.

Para acessar o listão de aprovados, clique no link abaixo:

FONTE: UEPa