UFOPA divulga resultado do Vestibular 2025, incluindo Óbidos

A habilitação dos aprovados ocorrerá de 17 a 21 de fevereiro em Santarém e demais campi.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) divulgou, nesta sexta-feira (31), o resultado do Processo Seletivo 2025, incluindo o UFOPA - Óbidos. Com a divulgação do listão de aprovados, chegou o momento de comemorar para os candidatos que aguardavam ansiosamente pela oportunidade de ingressar em uma das principais instituições de ensino superior da região.

Os vestibulandos já podem conferir a lista completa dos aprovados no site oficial da UFOPa. Essa conquista representa um passo importante na vida acadêmica e profissional dos estudantes, que agora se preparam para iniciar sua jornada universitária.

Durante o resultado da Vestibular 2025 em Santarém

A UFOPA, reconhecida pela qualidade de ensino e pesquisa, segue comprometida em formar profissionais capacitados para contribuir com o desenvolvimento da Amazônia e do Brasil. Para acessar a lista de aprovados e obter mais informações sobre os próximos passos da matrícula, basta acessar o site da instituição.

- LISTÃO GERAL DOS APROVADOS

- Licenciatura em Pedagogia - Óbidos

Parabéns aos novos universitários!