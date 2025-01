Semab implanta novo polo produtor do projeto ‘Maniva Tapajós’ na comunidade Peruana

Nove famílias produtoras receberam apoio técnico e atividades de preparo do solo para o cultivo da mandioca.

A comunidade Peruana distante a 60 km da sede do município de Óbidos é o mais novo polo produtor de mandioca, seguindo a tendência de fortalecimento agricultura familiar no município, considera umas das prioridades das políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab).

O projeto “Maniva Tapajós” é o responsável pelo avanço da cadeia produtiva da mandioca no município, desde a implantação do projeto em fevereiro de 2023. A Semab em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa); do Instituto Federal do Pará; da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap), está levando assistência técnica para as famílias interessadas e doando mudas de manivas com qualidade genética e fitossanitária, livre de doenças, melhorando a fonte de renda dos comunitários.

Nesta sexta-feira (31), essa política de incentivo chegou para nove famílias da Peruana, comunidade que pertence ao território quilombola do município de Óbidos. Acompanhados dos técnicos das entidades parceiras, os agricultores participaram do plantio das matrizes doadas pelo projeto para aprenderem todos os procedimentos. Antes, a Semab já havia realizado com os comunitários a correção do solo, mecanização da área de plantio e a calagem (aplicação de calcário para corrigir a acidez do solo).

Luziene dos Santos, liderança comunitária na Peruana, comemorou a chegada do projeto à região e lembrou da importância da iniciativa para melhorar a fonte de renda dos moradores da localidade.

“Pra nós é uma honra tá recebendo esse projeto aqui na comunidade. Eu sei que vai melhorar a renda de muita gente. Daqui a mais alguns anos, todos da comunidade vão tá recebendo essa maniva aqui. É um benefício muito bom para a comunidade Peruana”, disse a líder comunitária.

Após o plantio, a equipe técnica da Semab vai continuar ofertando suporte aos agricultores até que as manivas se desenvolvam e possam ser retiradas e distribuídas para outras áreas.

“O principal objetivo é fortalecer a produção de mandioca em Óbidos com a categoria de agricultores familiares. Essa nova fase já contempla mais quatro regiões, e hoje estamos aqui na comunidade Peruana beneficiando nove agricultores que estão acompanhando todo o processo desde a preparação do solo até o plantio”, destacou o titular da Semab, Roberto Pinedo.

"Maniva Tapajós" em Óbidos

Iniciado em 2023, o “Maniva Tapajós” atendeu três agricultores nos primeiros meses de atuação em Óbidos, nas comunidades Pedra Branca, Arapucu e na Vila União do Curumu.

Em 2024, esse número saltou para 24 famílias produtoras assistidas que residem nas três comunidades onde o projeto foi implantado no ano anterior, abrangendo também a comunidade Pedreira na mesma região.

Para assegurar o suporte necessário aos agricultores que se habilitaram para receber o “Maniva Tapajós”, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento dividiu as áreas de atuação por polos, e a expectativa é que nos próximos meses 52 novos agricultores familiares sejam atendidos, com a criação dos quatro polos: Peruana, Cipoal, Mamiazinho e São Vicente, além do Polo Curumu.

“Estamos contentes com esse avanço do projeto em Óbidos, o projeto Maniva Tapajós tem a parceria do Governo do Estado, através da Sedap que é quem compra e fornece as mudas certificadas pela EMBRAPA [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária] para poder melhorar cadeia produtiva da mandioca aqui na nossa região. Óbidos sem dúvida nenhuma é uma das referências na região em relação ao avanço dessa cadeia produtiva”, destacou Alda Luz Duarte, representante da Secretaria Regional de Governo do Baixo Amazonas, que acompanhou as atividades na comunidade Peruana.

A Semab continua agora com o planejamento para atender as demandas nos quatro polos do “Maniva Tapajós” existentes no município, que contabiliza cerca de 80 famílias agricultoras beneficiadas.

Galeria de fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7653-semab-implanta-novo-polo-produtor-do-projeto-maniva-tapajos-na-comunidade-peruana#sigProId823748a08b View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Ana Paula Silva e Érique Figueirêdo, Fotos: Cleidison Ramos