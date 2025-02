SANTARÉM: A Festa do Sairé 2025 acontecerá no período de 18 a 22 de setembro

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), anunciou as datas oficiais da Festa do Sairé 2025. A programação vai acontecer no período de 18 a 22 de setembro, na vila balneária de Alter do Chão.

"Hoje foi histórico, fazer o anúncio das datas do Sairé em Alter do Chão. A escolha foi uma construção coletiva com a comunidade. Estamos muito felizes em poder fortalecer as tradições e preservar a identidade do povo de Alter do Chão como os protagonistas do Sairé”, ressaltou a titular da Semc, Priscila Castro.

Outra novidade é o retorno da grafia Sairé. De acordo com a Prefeitura, a decisão foi tomada com base na Lei 14.997, de 2024, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que reconhece como manifestação cultural brasileira a Festa do Sairé, a qual o Ministério da Cultura considera a escrita com “S”. A medida atende também a um pedido da organização da Festa, de moradores da Vila e de representantes indígenas que reconhecem o nome da festa como “Sairé”, assim como ela foi escrita nos registros mais antigos.

No encerramento da solenidade de anúncio, os botos Tucuxi e Cor de Rosa realizaram apresentações.

Fonte: Comunicação/PMS