Gincana Cultural da Escola São Francisco homenageia o Dia da Consciência Negra

O Povo afro-brasileiro tem uma história que muito contribuiu na formação da cultura e história do Brasil, entretanto muitos jovens, as vezes, ainda não se sensibilizam quando se deparam com as danças, linguagens, religiosidade, vestimentas, culinárias e festas da cultura afro-brasileira.

Nesse sentido, as instituições escolares tem um papel extremamente relevante de apresentar e discutir juntamente com a comunidade, essas diversidades que compões a sociedade brasileira, estimulando uma percepção mais ampla e complexa das características que marcam e definem enquanto povo afro-brasileiro.

Assim, várias escolas de Óbidos desenvolveram atividades que homenagearam o Dia da Consciência Negra, que procuraram mostrar a cultura afro-brasileira, assim como procuraram conscientizar os jovens, abordando temas como o racismo, a discriminação, a igualdade social, a inclusão do negro na sociedade, entre outros.

Registamos algumas imagens da escola, São Francisco que desenvolveu uma Gincana Cultural que teve como objetivo identificar elementos da cultura afro-brasileira entre os alunos, assim como demonstrar as influência africanas no cotidiano dos alunos.

O Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro em todo o território nacional. A data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo de Palmares, que lutou ara preservar o modo de vida dos africanos escravizados que conseguiam fugir da escravidão.

A importância da data está no reconhecimento dos descendentes africanos na constituição e na construção da sociedade brasileira.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/obidos/educacao/2288-gincana-cultural-da-escola-sao-francisco-homenageia-o-dia-da-consciencia-negra#sigProIde2c00784d9 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.