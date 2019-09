ÓBIDOS: Festival Folclórico da Escola José Veríssimo

A Escola José Veríssimo, em Óbidos, realizou na sexta-feira, dia 30, o Festival Folclórico, onde reuniu a comunidade escolar para festejar o dia do Folclore, com várias apresentações do folclore obidense feitas pelos alunos.

Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



