Em Óbidos, a Escola Raymundo Chaves promoveu a X Feira Pedagógica

A Escola Municipal Dr. Raymundo Chaves promoveu nesta sexta-feira, dia 27, a X Feira Pedagógica, que teve como objetivos envolver a comunidade geral no processo de aprendizagem dos alunos, fazendo uma auto reflexão sobre o papel da Família no desenvolvimento do ser humano diante da sociedade, como também socializar o conhecimento desenvolvido pelos mesmos sobre a importância da família, como forma de intercâmbio educativo, interdisciplinar e informacional.

A programação iniciou por volta das 08h, com a abertura oficial do evento pelo diretor da Escola, em seguida houve apresentações de Música, palestra sobre libras, apresentação de trabalhos: Rosa Maria: Dicas sensacionais para a nossa casa e para uma vida mais saudável; Deuziane: Reaproveitar p/ embelezar nossa casa; Rogério: Arte e dança: combinação perfeita; Andressa: Pesca artesanal; Lauridilson: Da família tradicional à contemporânea; Carla: Sabão da tia Lu; Darlan: Alimentação saudável e Graciane: Dicas para sua cozinha, entre outros trabalhos.

A escola procurou reforçar os valores morais e sociais da família, conforme a legislação que prevê que a escola tem por finalidade proporcionar o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, no decorrer do ano letivo a Escola Municipal de Ensino Fundamental, Dr. Raymundo Chaves promoveu debates e reflexões sobre a importância da Família ao desenvolvimento humano. Assim, os alunos expuseram seus trabalhos que se dedicaram a enfocar a temática em diversas perspectivas, durante a X Feira Pedagógica que teve como tema: “Família: o berço da sociedade”.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

VEJA AS FOTOS....



