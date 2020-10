Em Óbidos, alunos do 3ª ano da escola São José recebem chips de internet móvel

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) disponibilizou chips de internet móvel para alunos concluintes do ensino médio da rede estadual, que visa assegurar maior competitividade aos estudantes que farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em janeiro de 2021.

Em Óbidos, a Profa. Cristina Lúcia Barreto, diretora da escola da Escola São José, nos informou que 371 alunos do 3º ano do ensino médio da escola receberam seus chips, obedecendo todo o cuidado de distanciamento social e uso de máscaras, por conta da pandemia.

A Profa. Cristina Lúcia Barreto também informou que junto com o chip os alunos recebem um e-mail e senha para terem acesso a plataforma de estudos da Seduc que contém aulas preparatórias para o ENEM, assim como orientações para sua utilização. “Acredito que é mais uma oportunidade aos nossos alunos que irão realizar o ENEM ,sem contar que irá facilitar o acesso a internet e consequentemente aos ambientes virtuais de aprendizagem”, comentou Profa. Cristina.

Profa. Cristina, durante a entrega dos ships aos alunos da Escola São José

Segundo a Seduc, o chip permitirá a cada aluno da 3ª série do ensino médio uma franquia de 20 gigas para usar e ter acesso aos conteúdos programáticos, em especial ao programa Enem Pará, voltado para todas as séries concluintes e para os alunos que irão participar de processo de seleção para ingresso no ensino superior.

A plataforma Enem Pará conta com uma equipe de mais de 30 professores e disponibiliza aulas ao vivo e vídeoaulas com o conteúdo preparatório do Exame nas várias áreas de conhecimento como natureza, matemática e linguagem.

O link seguinte você pode acessa mais informações sobre o Enem Pará: https://www.enempara.com.

