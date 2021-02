Escolas de Óbidos incluídas no Projeto “Reforço Interativo” para estudantes da rede pública

As escolas de Óbidos contempladas no projeto serão: Escola Inglês de Souza e Escola Irma Firmina.

O Projeto online de Reforço Interativo começou a ser elaborado no início de Maio de 2020, quando as atividades presenciais já estavam suspensas nas escolas e o ensino remoto se consolidava como metodologia em toda rede educacional. O trabalho foi pensado a partir das dificuldades de acompanhamento que, muitos alunos de escolas públicas, estavam vivenciando com o novo formato das aulas.

Carlos Chien fez um relato em suas redes sociais sobre sua inspiração para escrever o projeto em plena pandemia, quando o ensino a distância começou a ser massificado, sendo que muitas pessoas não estavam preparadas para ingressar nessa metodologia, que se dá, na maioria das vezes, via web: “Um belo dia recebi uma mensagem da Sra. Adriene Santos , avó do Kaique Silva Góes, aluno do 4º ano. Na mensagem a vó aflita, pois precisava ensinar seu neto, uma matéria de geografia que não dominava. Após a explicação e ajuda, ela falou que moravam no Pará, Óbidos!”, comentou Chinen.

Inspirado nessa experiência, Carlos Chien, comentou sobre o projeto: “Em novembro, um edital da Embaixada da Austrália, me fez lembrar da vó Adriane e seu neto Kaique. Escrevi um projeto para levarmos o “Reforço Interativo” para duas escolas municipais da cidade”.

Segundo Chien, as escolas contempladas no projeto para a cidade de Óbidos foram: Escola Inglês de Souza e Escola Irma Firmina. “Fomos contemplados e hoje (27 de janeiro) foi o dia de anunciarmos à vovó (Adriene Santos) a boa notícia: duas escolas de Óbidos serão equipadas com sala multimídia e seus alunos farão parte do projeto que foi sucesso ano passado, graças a vó Adriane, centenas de crianças serão beneficiadas”, informou Chien.

Em Óbidos, a pedagoga Tati Bentes, segundo Shien, ajudou Kaique nos estudos, junto com a professora Cleia Picanço, assim como a professora Wilza Cárlea Baraúna de Aquino que têm dado o apoio à “Passatempo Educativo” como coordenadora, para realização do projeto em Óbidos.

Professora Cleia e Kaique

O Projeto

No final do mês de junho, a Passatempo Educativo lançou o projeto “Reforço Interativo”, uma iniciativa online e totalmente gratuita que utiliza o material pedagógico das aulas para criar brincadeiras e métodos lúdicos de aprendizagem.

Semanalmente, os professores indicam os conteúdos abordados em cada turma da sua escola, sugerindo um tema dentro das disciplinas escolares – como português, matemática, ciências, artes... – para conduzir o encontro. Com o assunto em mãos, a equipe da Passatempo desenvolve as atividades e organiza as reuniões online, que são divididas em classes de até quinze crianças e possuem duração média de quarenta e cinco minutos.

Além das atividades com cada turma, também há competição e gincanas interescolares, onde os alunos são separados em equipes e ganham pontos ao cumprirem os desafios propostos em jogos como o “Leilão do Conhecimento” e o “War dos Pequenos Grandes Gênios”, entre outras brincadeiras.

Atualmente, o projeto conta com cinco educadores contratados, atendendo vinte e uma escolas dos municípios paulistas de Cotia, São Paulo, Campos do Jordão, Jandira e Mococa, além de duas escolas no interior da Bahia, agora com duas escolas em Óbidos.

Para os próximos meses, há a integração prevista de mais escolas na agenda da Passatempo e do projeto Reforço Interativo, inclusive após o retorno presencial das aulas ou adoção do modelo híbrido de ensino.

Passatempo Educativo

A Passatempo Educativo é uma ONG, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que atua há quase vinte anos na promoção de uma educação não formal. O público alvo dessa iniciativa são os estudantes do ensino fundamental e a missão do projeto é impactar, positivamente, o aprendizado, o conhecimento e a educação, incentivando os alunos de maneira lúdica e divertida.

CURSO

O Projeto Reforço Interativo, trabalho pensado a partir das dificuldades de acompanhamento que, muitos alunos de escolas públicas, estavam vivenciando com o novo formato das aulas. O curso Recreatur em Rede é baseado nessa proposta que foi reconhecida pela Embaixada da Austrália como “melhor projeto educacional em resposta aos impactos da Covid-19 no Brasil”, o qual está sendo oferecido para estudantes de Pedagogia.

Serviços

Curso Recreatur em Rede

Resumo Público-Alvo: Estudantes de Pedagogia

Objetivos: Colocar em prática o uso da recreação pedagógica e aprendizado de ferramentas tecnológicas que transformam as aulas online em algo totalmente interativo.

Instruções e inscrição em:

http://passatempoeducativo.org.br/recreatur/

Contato: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

OSCIP Passatempo Educativo

Carlos Chinen: (11) 99757-9540

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.