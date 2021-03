Escola José Veríssimo: Conheça a história da educação obidense

A Escola José Veríssimo foi a primeira escola pública de Óbidos. Em 1822-1934 funcionava em casas particulares, denominada Grupo Escolar de Óbidos, neste período, segundo registros, várias diretoras passaram por ela, como Wulfilda Leão de Moraes Rego (1931) e Josefina Barbosa de Oliveira (1934) diretora interina. Ao funcionar na praça de do Bom Jesus (atualmente Prelazia de Óbidos ou casa do Bispo), assumiu Raimunda Assunção dos Santos (1949) e em comissão, Maria de Nazaré Vieira (1950).

A Escola José Veríssimo funcionou no Prédio do Antigo Bar Andrade

Sem prédio próprio até 1951, no final da década de 40, vinda do prédio onde funcionava o “Bar Andrade”, o Grupo Escola de Óbidos funcionou no prédio onde hoje funciona a Prelazia de Óbidos, até a década de 50.

A escola José Veríssimo foi construída com recursos do próprio município. Iniciado na gestão do Sr. Guilherme Lopes de Barros, Prefeito na época e concluída na gestão do Dr. Raymundo Chaves.

A Escola José Veríssimo funcionou no prédio, onde hoje funciona a Diocese de Óbidos

Foi fundada em 08 de abril de 1952, sendo inaugurada em Julho de 1954, pelo Sr. General de Divisão Alexandre Zacarias de Assunção, Governador do estado do Pará. Situada na Tv. Dr. Machado, no bairro Centro, medindo 41,60m de frente; 50,50m pelo lado direito; 48 m pelo lado esquerdo e 39 m pelos fundos. Sendo uma escola ampla com 5 salas de aula, 1 diretoria; 1 secretária; 1 sala para professores; 1 cozinha; 2 banheiros; 1 quadra de esporte. Isso na planta original, em 2003 ocorreu uma ampliação na escola com a construção de um novo pavilhão, onde foi construída 5 novas salas de aula.

Escola José Veríssimo em 2011

O seu nome foi escolhido em homenagem ao Escritor José Veríssimo Dias Matos, que foi jornalista, professor, educador, crítico e historiador literário, nasceu em Óbidos, PA, em 8 de abril de 1857, e faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 2 de dezembro de 1916. Compareceu a todas as reuniões preparatórias da instalação da Academia Brasileira de Letras e escolheu por patrono João Francisco Lisboa, o qual foi fundador da Cadeira nº 18.

Pela direção da Escola já passaram Maria Luiza Pinto Bentes, Maria do Carmo Gomes Ebrahim, Doracila Picanço Lopes, Manuelina Vasconcelos Andrade, Maria Gracilda de Azevedo Silva, Marly Uchoa Diniz de Figueiredo, Alice Teixeira, entre outras.

Uma quantidade muito grande de obidenses já passou pela Escola Municipal José Veríssimo, a qual está educando a mais nova geração de obidenses e esperamos que no futuro ainda possa educar muitos e muitos mais jovens de Óbidos.

