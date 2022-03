Escola Prof. Valente do Couto aderiu a Campanha internacional “Lots Of Socks”

Sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado no dia 21 de março, a Escola Prof Manuel Valente do Couto preparou uma programação especial, ressaltando ainda mais a importância do respeito às pessoas com deficiência.

Na oportunidade a Prof Clara, da Sala de Recursos- AEE, realizou uma programação, levando informações através de palestra e vídeos a respeito desta Síndrome, com objetivo de sensibilizar alunos, professores, comunidade escolar sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, o bem-estar e a inclusão das pessoas com Down na sociedade como um todo.

A escola aderiu ainda a Campanha internacional “Lots Of Socks”, que significa “Muitas Meias”, na qual as crianças através de sua arte personalizaram meias de papel, exposta no evento, a intenção é conscientizar as pessoas e chamar atenção para o fato de que são as nossas diferenças que nos fazem únicos e que cada um tem sua importância.

Segundo Prof Clara, da Sala de Recursos Multifuncionais, “Trabalhar com crianças com síndrome de Down ao mesmo tempo que é um desafio, é uma alegria e aprendizado sempre. Hoje a proposta de educação inclusiva, envolve escola, família, professores, todos empenhados em fazer o melhor para que nenhuma criança seja excluída, independente de suas limitações e de suas diferenças, é preciso olhar para elas como pessoas com potencialidades e possibilidades de avançarem com sucesso em sua aprendizagem. A nossa alegria é saber que a escola como um todo está contribuindo com o acesso, permanência e, principalmente, com o sucesso escolar de nossas crianças”.

Informações e fotos da Escola Valente do Couto

