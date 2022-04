Escola Prof. Valente do Couto desenvolveu ações e atividades sobre Autismo

Em 02 de abril é o “Dia Mundial de Conscientização do Autismo”. O Autismo ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento que compromete habilidades de comunicação e interação social da criança. Existem diferentes tipos de autismo, com vários graus de intensidade.

Em celebração a esta data, a Escola Prof. Manuel Valente do Couto desenvolveu ações e atividades com intuito de informar e sensibilizar alunos e comunidade escolar sobre o tema.

O evento foi marcado por uma decoração especial, com um trabalho de equipe, realizado pelos professores e alunos enfatizando o Tema de 2022: “Lugar de Autista é em Todo Lugar”.

FOTOS...



























Na_oportunidade a Profa. Clara, da Sala de Recursos, realizou palestra informativa, com música e vídeos.

Sobre o trabalho de conscientização sobre o Autismo a Profa. Clara comentou: “Esse momento foi relevante na medida em que se desenvolveram ações de informação e orientação, para que nossos alunos e profissionais tenham conhecimento sobre Autismo, e se conscientizem de que as pessoas com Autismo são pessoas capazes e assim possam conviver melhor com a diversidade do espectro autista, de forma respeitosa, a fim de reduzir o preconceito e discriminação que cercam as pessoas diagnosticadas, de modo a tornar a escola um ambiente acolhedor que garanta a inclusão de nossas crianças. Nesse contexto é importante unir forças para melhorar a inclusão de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de forma efetiva”.

FOTOS...



O_tema_abordado nesta data vem chamar a atenção, principalmente sobre as capacidades das pessoas com autismo, que embora possuam limitações, o TEA não os define, embora esse diagnóstico traga uma série de peculiaridades aos indivíduos, em destaque no seu comportamento e na maneira como interage com as pessoas e como responde a estímulos, possuem habilidades e potencialidades, e tem o direito de participar e serem incluídos na sociedade de maneira integral.

Com informações e fotos Profa. Carla

