Centro Educacional Bom Pastor retoma suas atividades de forma presencial

O Centro Educacional Bom Pastor, em Óbidos, retornou suas atividades pedagógicas de forma presencial, na segunda-feira, dia 04, com as turmas da Educação Infantil.

Segundo a Direção da Escola, por conta da pandemia, o retorno acontecerá de forma gradual, sendo que as turmas foram divididas em dois grupos 01 e 02. O grupo 01 vem na segunda e terça-feira e o grupo 02 vem na quinta e sexta-feira, com todos os cuidados de distanciamento e cuidados necessários para proteger os discentes.

A Coordenadora do Centro, Cristiane Figueira, informou que: “Na quarta-feira, temos a alimentação semanal que é distribuída para as famílias das crianças matriculadas na escola”.

O Centro Educacional Bom Pastor

O Centro Educacional Bom Pastor, localizado na Rua do Engenho, no bairro do São Francisco, em Óbidos, iniciou suas atividades em 2015, é uma instituição que tem como mantenedora as Franciscanas da Ação Pastoral, com sede em São Paulo. Atualmente, o Centro Educacional tem como diretora a senhora Oraci Garcia da Penha, nomeada pela Ministra Geral irmã Ivaldete Rodrigues.

A escola abriga crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, atualmente funcionando com 116 crianças matriculadas, em sua maioria do Bairro de São Francisco.

Perguntado sobre os critérios para as crianças ingressarem no Centro Educacional, a Coordenadora respondeu: “Não temos critério e nem escolha, a oportunidade é sempre para as crianças do bairro e das proximidades”.

