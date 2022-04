Em Óbidos, Escola Felipe Patroni apresenta o Projeto “Armário Solidário”

Aconteceu nesta quarta-feira, 6 de abril, a apresentação do projeto “Armário Solidário", idealizado pela escola Felipe Patroni, evento que foi aberto à comunidade obidense e lotou a quadra da Escola, onde foi realizado.

A Direção, professores e alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Felipe Patroni participaram da apresentação do projeto para os representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o qual tem como objetivo fomentar a cultura da solidariedade, contribuindo para o engajamento social.

Segundo os organizadores, o Projeto visa promover a ética do cuidado, do olhar ao próximo, partilhando bens e estando a serviço do outro, a fim de arrecadar produtos de limpeza, roupas, calçados, utensílios, brinquedos e materiais em geral.

Durante a apresentação do Projeto, a Semed fez a entrega de uma impressora para auxiliar nos trabalhos e suprir as demandas da Escola.

