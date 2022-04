Iniciou o projeto "Óbidos, nos caminhos da recomposição da aprendizagem".

Aconteceu na quarta-feira, 20 de abril, no auditório do Palácio José Veríssimo (Casa de Cultura), em Óbidos, a abertura oficial do Projeto de Intervenção Pedagógica denominado "Óbidos, nos caminhos da recomposição da aprendizagem", pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

O projeto visa atender alunos da Rede Municipal de Ensino, modalidade do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais). Entre os principais objetivos do Projeto, está a recomposição da aprendizagem em forma de práticas educativas, uma vez que o ensino aprendizagem foi bastante prejudicado durante o período da pandemia da Covid-19.

Às ações devem ser executadas dentro do ambiente escolar, com dinâmicas e metodologias baseadas na Base Nacional Comum Curricular - BNCC, de acordo com a faixa etária de cada aluno. A SEMED espera desta forma contribuir e superar qualquer dificuldade deixada pelas aulas remotas.

Informações e fotos Comunicação/Pmo

FOTOS....