Escola Municipal Felipe Patroni comemora 50 anos

A Escola Municipal de Ensino Fundamental “Felipe Patroni”, foi fundada na década de 70, Bairro de Fátima, em Óbidos – Pará, com objetivo de acolher alunos oriundos dos bairros mais distantes do centro, na gestão do Governador do Estado Dr. Fernando de Leão Guilhon.

A Escola Felipe Patroni completou 50 anos nesta terça-feira, dia 03, quando a direção da escolas, servidores, alunos e Secretária de Educação de Óbidos, participaram de uma programação especial para comemorar a data.

Atualmente a Escola está funcionando, provisoriamente, em parte do prédio da antiga Escola São José, onde a está desenvolvendo as suas atividades educativas.

O nome Felipe Patroni

A escolha do nome “Felipe Patroni” foi feita pelo Governador do Estado como forma de prestar uma homenagem ao cidadão Felipe Alberto Patroni Martins Marcial Parente, fundador do Jornal “O Paraense” primeiro jornal publicado no então Estado do Grão-Pará (atual Pará), com sede na cidade de Belém do Pará, o qual nasceu no ano de 1794 em Acará – Pará e faleceu por volta de 1968, em Lisboa – Portugal.

A primeira diretora da Escola “Felipe Patroni” foi a Professora Maria Gessy de Andrade Ferrari, profissional interessada em educação, com relevantes serviços prestados na cidade de Óbidos, sendo que atualmente tem como diretor o Prof. Ademar Sarrazim.

FOTOS...



