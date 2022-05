O Centro Educacional Bom Pastor comemora o Dia das Mães

Centro Educacional Bom Pastor, que fica localizado no Bairro de São Francisco, em Óbidos, promoveu na sexta-feira, dia 6, encontro com as mães dos alunos e o corpo técnico da escola, como forma de homenagear as mães. No sábado, dia 7, o encontro foi com os mantenedores, funcionários e alunos.

Segundo a diretora da escola, Profa. Oracir Garcia da Penha, as ações foram para agradecimentos aos mantenedores, funcionários, celebrando as pessoas que sempre ajudam o Educandário e homenagear as mães.

Durante o evento foi celebrado uma missa, onde os convidados participaram e no final do encontro foi servido um coquetel Light aos presentes.

O Centro Educacional Bom Pastor

O Centro Educacional Bom Pastor, localizado na Rua do Engenho, no bairro do São Francisco, em Óbidos, iniciou suas atividades em 2015, é uma instituição que tem como mantenedora as Franciscanas da Ação Pastoral, com sede em São Paulo. Atualmente, o Centro Educacional tem como diretora a senhora Oraci Garcia da Penha, nomeada pela Ministra Geral irmã Ivaldete Rodrigues.

A escola abriga crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, atualmente funcionando com 116 crianças matriculadas, em sua maioria do Bairro de São Francisco.

