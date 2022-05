Óbidos adere ao Programa de Aprendizagem Global e Observações para Beneficiar o Meio Ambiente

O Globe é uma iniciativa da Nasa e está presente em mais de 120 países, incluindo o Brasil.

Aconteceu na sexta-feira, dia 13, uma reunião com diretores e coordenadores pedagógicos, promovida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), visando a articulação e mobilização para às capacitações do Programa Globe, que permite que estudantes, com a orientação de professores, desenvolvam habilidades, incluindo o pensamento crítico, metodologias de investigação científica e análise de dados ambientais.

Devem participar do projeto 33 professores das disciplinas e Ciência, Matemática ou Geografia do Fundamental II de escolas rurais e urbana, sete (07) professores do Ensino Médio de disciplinas relacionadas ao projeto (Informática e Meio Ambiente) do Instituto Federal do Pará (Campus Óbidos) que após serem capacitados atuarão como multiplicadores do Programa GLOBE nas escolas.

Aos estudantes, a capacitação será ministrada para 320 estudantes do Ensino Fundamental II e 40 estudantes do 1º ano do Ensino Médio do IFPA. As capacitações serão ministradas em Óbidos no período de 31 de maio a 02 de junho, no auditório do IFPA, laboratório de informática, Casa de Cultura e Escolas da Rede Municipal de Ensino (a ser definido)

O Programa é uma iniciativa da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da Agencia Espacial Brasileira. Em Óbidos a iniciativa conta com o apoio do Instituto Federal do Pará (IFPA) e Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação

Informações comunicação/Pmo