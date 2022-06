Alunos da Escola São Francisco participam de atividades práticas sobre Foguetes

Professores da Agência Espacial Brasileira, em parcerias com a Secretaria de Educação de Óbidos e IFPA, ministraram nesta quarta-feira, dia 01, oficina e realizaram atividades práticas referentes a experimentos e lançamentos de foguetes, com uso de garrafas pets, para alunos da escola Municipal São Francisco.

Uma prática prazerosa e divertida de confeccionar foguetes, que de forma prática foram testados na Praça da Cultura, teve a supervisão dos Professores da Agência Espacial Brasileira.

“Nossos alunos participam da Oficina de garrafa do Projeto Globe. Uma experiência rica, pois o conhecimento teórico quando ele é confrontado com a prática o aprendizado se torna mais eficiente e produtivo. Uma manhã linda com nossas maiores riquezas, nossos alunos”, comentário nas redes sociais da Escola São Francisco sobre o evento.

Registramos algumas imagens que mostram os alunos participando do evento.

FOTOS....



www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade