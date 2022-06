Documentário e atividades pedagógicas relembram o legado deixado por Dom Floriano Loewenau

Escola batizada com o nome do religioso Dom Floriano Loewenau realizou programação.

Às vésperas do feriado municipal do dia 4 de junho em Óbidos, quando é relembrada a morte de Dom Floriano Loewenau OFM, primeiro bispo a administrar a antiga Prelazia de Óbidos, foi realizada uma programação para homenagear o religioso natural da Alemanha, que ajudou a escrever capítulos importantes da história dos obidenses.

Na quinta-feira (2), um evento no auditório da Escola Municipal Dom Floriano marcou o lançamento de um documentário que conta a história de vida e o trabalho feito pelo bispo durante os 14 anos em que esteve à frente da Igreja Católica na região.

Coordenado por professores do educandário, que fica localizado no bairro Cidade Nova, e foi fundado por Dom Floriano, a produção conta com fotos da época e relatos de pessoas que conviveram e trabalharam com o frade.

"A escola sempre teve essa preocupação de oferecer aos nossos alunos a história, as obras e o legado que Dom Floriano deixou para todos nós. Mais que qualquer outro obidense, os servidores dessa escola e os alunos que passam por aqui, têm o dever de conhecer quem foi aquele que dá nome à esse educandário", disse Alda Leia Gomes, professora e uma das coordenadoras do documentário.

Adriana Vasconcelos, diretora da escola, explica que a ideia de produzir o documentário e realizar a programação em homenagem ao patrono é uma forma de manter viva a história e tornar pública as grandes contribuições dele para o desenvolvimento da sociedade local.

"Nosso objetivo é repassar essas informações para toda a população, para que todos conheçam realmente quem foi Dom Floriano Loewenau", ressaltou Adriana.

O documentário começou a ser produzido pelos educadores em 2021 e foi apresentado na semana do 43° ano após o falecimento do bispo, em São Paulo.

O religioso foi sepultado em Santa Catarina, e sete anos depois, seus restos mortais foram trasladados para Óbidos, onde permanecem sepultados na Catedral de Sant'Ana.

Atuação

Dom Floriano foi o principal entusiasta da construção de escolas, hospital, oficina profissionalizante para jovens, igrejas e da instituições de diversos órgãos em Óbidos. Obras essas determinantes para o desenvolvimento da cidade, que até hoje conta com muitos dos serviços instituídos durante a sua missão como bispo prelado.

Fotos....



Por: Érique Figueirêdo - Ascom/PMO