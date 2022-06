ÓBIDOS: Escolas Felipe Patroni e São Francisco realizaram suas quermesses

Em Óbidos, no mês de junho, as quermesses escolares agitam a quadra Junina e estão atraindo muitas pessoas, que já estavam com saudade das festas juninas, que há dois anos não eram realizadas por conta da pandemia.

Nesta quinta-feira, dia 09, a Escola Felipe Patroni realizou sua Quermesse denominada “Arraiá do Felipão”, que atraiu um bom público, da qual registramos algumas fotografias que mostra a movimentação dos participantes, que contagiaram as pessoas que foram prestigiar o evento, com muita alegria e animação.

FOTOS FELIPE PATRONI....



http://www.obidos.net.br/index.php/obidos/educacao/5132-obidos-escolas-felipe-patroni-e-sao-francisco-realizaram-suas-quermesses#sigProId8b1a611632 View the embedded image gallery online at:

Outra_escola_que_também realizou sua quermesse foi o São Francisco, a qual aconteceu nesta sexta-feira, dia 10, em sua quadra, que também recebeu um bom público, mostrando o melhor da quadra junina.

FOTOS FRANCISCO...



http://www.obidos.net.br/index.php/obidos/educacao/5132-obidos-escolas-felipe-patroni-e-sao-francisco-realizaram-suas-quermesses#sigProIdcd270e4da5 View the embedded image gallery online at:

Durante_a_programação as escolas apresentaram danças folclóricas, quadrilhas, carimbó, xote, escolha da miss caipira, entre outras atrações, como também não poderia faltar as deliciosas iguarias juninas: vatapá, maniçoba, salada de frutas, bolo de macaxeira, tacacá, etc.

Registramos algumas imagens das quermesses dessas escolas, onde os gestores, professores e alunos se empenharam ao máximo, para mostrar a população obidense o melhor da festa junina.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade