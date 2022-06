ÓBIDOS: Escola Valente do Couto realiza Piquenique Junino com alunos do AEE

O mês de junho fecha o primeiro semestre do ano nas escolas em meio às comemorações das tradicionais festas juninas. Com intuito de proporcionar um momento de alegria, interação, socialização e rico em aprendizagem, nesta segunda-feira, dia 13, a Profa. Clara da Sala de Recursos da Escola Prof. Manuel Valente do Couto, juntamente com a Gestão Escolar, professores auxiliares e Famílias, proporcionaram um Piquenique Junino, na Praça de Sant'Ana, para os Alunos do Atendimento Educacional Especializado-AEE.

Além das comidas típicas, tive lembrancinhas, decoração temática e brincadeiras, respeitando a necessidade de cada um para que pudessem se divertir de modo a incluir as crianças no contexto de festa junina.

Sobre o Piquenique a Profa. Clara comentou: “Fico grata a escola e as famílias por terem abraçado essa ideia e permitir que nossas crianças pudessem vivenciar com entusiasmo e felicidade essa experiência. Foi muito especial esse momento proporcionado, fora do contexto da sala de aula, ao ar livre, na qual nossas crianças puderam desfrutar de momentos de interação entre eles. Um momento especial para guardar no coração".

FOTOS...



Informações e fotos Profa. Carla

