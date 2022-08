Em Óbidos, SEMED confirma retorno das aulas na quarta-feira, 03/08

Mais de 6 mil alunos devem retornar às 14 escolas da área urbana do município.

Com o término do mês de julho, as 14 escolas da Rede Municipal de Ensino da área urbana de Óbidos se preparam para o retorno do segundo semestre letivo que iniciará na quarta-feira (3), quando mais de 6 mil alunos devem voltar a frequentar as salas de aulas no município.

Para a retomada, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), adotou uma série de medidas para melhorar o ensino aprendizagem dos alunos, como a entrega de fardamentos e outros materiais que auxiliam as práticas educacionais, além de garantir transporte e merenda escolar.

Segundo a secretária de educação, Maria Zilda Bentes, a preocupação com a infraestrutura das escolas também tem recebido uma atenção maior por parte do Governo Municipal, que realiza processo licitatório para recuperação, ampliação e demais serviços estruturais, de acordo com a demanda de cada educandário.

“Estamos com todas as nossas atenções voltadas para esse retorno das férias. Vamos entregar a merenda escolar para os alunos em todas as escolas, e com relação ao transporte escolar, já estamos finalizando as rotas com as empresas para normalizar esse serviço para alunos da região de várzea e de terra firme”, afirmou a titular da pasta da educação.

O calendário escolar deste ano foi unificado, tanto para o Meio Urbano quanto para o Meio Rural (Várzea e Terra Firme), com o intuito de facilitar o acesso dos estudantes do Meio Rural.

A SEMED informa que, ainda no mês de agosto, os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental (7° ao 9° ano), e EJA (Educação de Jovens e Adultos), receberão os kits escolares.

Durante o período de férias, profissionais da educação participaram de capacitações. A iniciativa ocorreu em parceria com a Editora Samaúma, para facilitar o ensino aprendizagem e a inclusão.

FONTE: Comunicação/PMO