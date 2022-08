Professora do município de Óbidos é selecionada para formação continuada na Suíça

Barbara Castro é a única paraense que vai estar no maior laboratório de Física de Partículas do mundo.

Fundado em 1954, o CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear) localiza- se na fronteira Franco-Suíça, perto de Genebra. Possui o maior acelerador de partículas já construído pelo homem (LHC), e é conhecido como o maior e mais moderno laboratório de física de partículas do mundo.

Hoje apoiado por 22 estados membros, a organização iniciou seus trabalhos focados no estudo do núcleo do átomo e na busca por compreender as bases constituintes da matéria, as chamadas partículas fundamentais.

Foi no LHC (Maior acelerador de partículas do mundo) onde ocorreu uma das descobertas do século, o Bóson de Higgs (os bósons de Higgs são partículas elementares mediadoras do potencial de Higgs, responsável por atribuir massa a outras partículas elementares, como elétrons e quarks. Os bósons de Higgs são partículas que não apresentam carga elétrica).

Sobre a Escola de Física do CERN

É um programa educacional organizado pela Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), e pelo Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas de Lisboa, com colaboração da Sociedade Brasileira de Física (SBF), SPRACE (São Paulo Research and Analysis Center), RENAFAE (Rede Nacional de Física de Altas Energias) e do Instituto Principia.

Desde 2007 o programa tem mantido uma Escola de Física destinada a professores falantes da língua portuguesa. Agora, em 2022, as atividades acontecerão em setembro no LIP-Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas em Lisboa e CERN em Genebra.

A professora de Física, da rede pública estadual do município de Óbidos, Bárbara Castro, será a única representante do Estado do Pará na Escola de Física do CERN em 2022. Bárbara Castro é Física e Mestre em Educação em Ciências e Matemáticas pela UFPA.

Professora Bárbara e seus alunos / Foto: arquivo pessoal

Ela e outros 19 brasileiros selecionados pela Sociedade Brasileira de Física (SBF), terão a oportunidade de aprofundar suas habilidades didático-pedagógicas na Escola de Física do CERN.

O Tapajós de Fato conversou com Bárbara Castro, que iniciou dizendo: "sou formada em Física pela UFPA e Mestre em Educação em Ciências e Matemáticas também pela UFPA. Atualmente sou professora efetiva da Seduc na Escola Professor Maurício Hamoy na cidade de Óbidos, onde ministro aulas para os 3º anos do ensino Médio”.

Sobre como foi o processo de seleção e como foi para a professora ser a única paraense a participar da formação continuada, ela afirma que:

“Sim, houve um processo de seleção. Foi feito por meio de análise de projeto de ação educacional e análise curricular. Eu escrevi um projeto com ações que pretendo desenvolver após meu retorno do curso na Suíça, esse projeto foi analisado pela Sociedade Brasileira de Física que o escolheu, sendo o único do Estado a ser escolhido, em toda a região Norte apenas 3 projetos foram selecionados”.

Bárbara disse ainda como se sente ao ser selecionada, "compor o quadro de professores da educação básica na rede estadual do Pará, é motivo de orgulho para mim. Ter sido escolhida em meio a tantos outros profissionais capacitados para estar representando a docência do Estado do Pará, consequentemente da Amazônia, nesse curso no CERN, que reúne os melhores pesquisadores do mundo na área, é algo que me deixa emocionada e muito honrada. Quero frisar que assim como os jovens que hoje fazem parte da rede pública de ensino, também fui aluna do sistema público estadual e por fim, federal”.

Em uma mensagem de esperança a professora finalizou dizendo. “Que os meninos e meninas que hoje ocupam essas cadeiras escolares também se sintam confiantes em alcançar seus objetivos, por mais grandiosos que sejam".

É importante salientar também, que o Estado ainda não garantiu arcar com os custos da viagem, e que a professora está tentando isso através de requerimentos na Seduc.

Serão 11 dias de curso, 3 dias no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP) em Lisboa/ Portugal e 8 dias na Organização Europeia para Pesquisa Nuclear (CERN) em Genebra/Suíça.

