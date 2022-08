ÓBIDOS: Alunos da rede municipal de ensino voltam às aulas

As férias acabaram e os alunos da rede municipal de ensino de Óbidos voltaram às aulas nesta quarta-feira, dia 3 de agosto, para cumprirem mais uma etapa do ano letivo de 2022, onde professores das escolas prepararam uma recepção especial para os alunos.

Registramos algumas imagens na José Veríssimo, Valente do Couto e Frei Edmundo, que mostra a chegada dos alunos na escola, para uma nova etapa, onde a equipe pedagógica dessas escolas, com apoio da Direção, recepcionaram seus alunos em uma grande festa.

São 14 escolas da Rede Municipal de Ensino da área urbana de Óbidos, com mais de 6 mil alunos que voltaram a frequentar as salas de aulas no município, para cumprir um calendário escolar que este ano foi unificado, tanto para o Meio Urbano quanto para o Meio Rural (Várzea e Terra Firme), com o intuito de facilitar o acesso dos estudantes do Meio Rural.

A SEMED informou que, ainda no mês de agosto, os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental (7° ao 9° ano), e EJA (Educação de Jovens e Adultos), receberão os kits escolares.

Durante o período de férias, profissionais da educação participaram de capacitações. A iniciativa ocorreu em parceria com a Editora Samaúma, para facilitar o ensino aprendizagem e a inclusão.

Fotos de Vander N Andrade