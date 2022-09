ÓBIDOS: Alunos do Centro Educacional Bom Pastor comemoram o Dia da Árvore

O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data, que é diferente em outras partes do mundo, foi escolhida em razão do início da primavera, que começa no dia 23 de setembro no hemisfério Sul.

A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos. As diversas espécies arbóreas existentes são fundamentais para a vida na Terra, aumentam a umidade do ar graças à evapotranspiração; evitam erosões; produzem oxigênio no processo de fotossíntese; reduzem a temperatura; fornecem sombra e abrigo para algumas espécies animais, entre outros benefícios.

Nesse contexto, os Professores do Centro Educacional Bom Pastor promoveram na manhã desta terça-feira, dia 20, antecipando as comemorações do Dia da Árvore, atividades extraclasse com os discentes, realizando um passeio/piquenique na Praça de Sant´Ana.

O piquenique promovido pela Escola, teve diversas atividades, com brincadeiras, lanches (alimentação saudável), e enfatizando o Dia da Árvore, os alunos deram um abraço simbólico nas árvores da Praça de Sant'Ana, mostrando assim, o cuidado que as pessoas devem ter com as árvores, interação e preservação da natureza.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/obidos/educacao/5382-obidos-alunos-do-centro-educacional-bom-pastor-comemoram-o-dia-da-arvore#sigProId9d4e60bcb5 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade