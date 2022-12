ÓBIDOS: Escola Raymundo Chaves realiza a 1ª Edição do Interclasse

Sorrisos e muita alegria marcaram no sábado, dia 10 de dezembro, os alunos da Escola Dr. Raymundo Chaves, em Óbidos. O motivo de tanta felicidade foi a realização da competição esportiva entre os alunos das turmas da escola, denominado “Interclasse 2022”.

A primeira edição do Interclasse 2022 foi idealizado e organizado pelo Comitê de Esportes da escola, o qual é formado pelos professores de Educação Física. Os Professores tiveram como objetivo dar todo suporte necessário para que os jogos acontecessem de forma organizada, que teve uma programação divertida e jogos que integraram os alunos na disputa e prática de esporte.

Os Jogos Interclasses, segundo o Professor de Educação Física da Escola, Edivan Vieira, foi extremamente importante no ambiente escolar, o qual comentou: ‌“Além de promover um meio de interação e convívio entre os alunos, professores e toda equipe organizadora, os jogos estimulam a prática esportiva e a quebra da rotina do dia-a-dia escolar, deixando os alunos mais motivados a mostrar suas habilidades nas competições, que foram adquiridas durante as aulas de educação física.”

O Professor Edvan, também agradeceu: “Minha gratidão pela confiança ao nosso trabalho a Secretaria de Educação, Direção da Escola e coordenação meu muito obrigado pela confiança, aos professores que abraçaram o projeto e os principais que são os nossos alunos”.

Participaram como organizadores do Projeto Interclasse Dr Raymundo Chaves, os professores Edivan Vieira, Patrik Siqueira e Silvio Melo.

Informações e fotos cedidas pelo Prof. Edivan Vieira

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/obidos/educacao/5591-obidos-escola-raymundo-chaves-realiza-a-1-edicao-do-interclasse

