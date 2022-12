SANTARÉM: Alunos da Escola Madre Imaculada desenvolvem APP para deficientes visuais

Alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Madre Imaculada, em Santarém, desenvolveram o Aplicativo Inclusivo LIA (Lazer, Inclusão e Acessibilidade), para aprendizagem de deficientes visuais, baseado no projeto: Inclusão de Estudantes com deficiência visual nas atividades escolares: Produção de Materiais Didáticos

A ideia surgiu quando a Professora Jandyra Bentes de Souza propôs à turma do Ensino Médio, desenvolverem um trabalho para apresentarem durante a Jornada Cientifica da Escola, os quais tinham que identificar uma situação problema e encontrar uma solução.

Os alunos, segundo a Professora Jandyra, buscaram motivação em sua colega de classe, a aluna Sabrina Santos, que é deficiente visual e tinha dificuldade em realizar as atividades escolares, devido a falta de materiais didáticos adaptados . Nesse sentido, os alunos resolveram produzir esses materiais didáticos para ajudá-la, e não parou por aí, resolveram criar um APP para depositar o material didático.

Material Didático Elaborado

A partir daí, os alunos foram buscar informações, realizaram pesquisa, participaram de oficinais, tudo para embasar o desenvolvimento do aplicativo que possibilitará o aprendizado dos deficientes visuais, o qual contém um repositório de material didático, que estimulam atitudes inclusivas e podem ser acessados gratuitamente.

A Professora Jandyra Souza falou sobre a satisfação de coordenar esse projeto: “Foi muito gratificante orientar um trabalho desse grandeza, porque ajuda várias pessoas que deixam legado da turma da nossa escola, isso nos fortalece, isso nos faz acreditar que a educação é o caminho, desenvolvendo competência, habilidade nesses alunos e o protagonismo acontecendo”, comentou Jandyra.

Telas do Aplicativo

O Projeto

Conforme resumo, o projeto “Inclusão de Estudantes com deficiência visual nas atividades escolares: Produção de Materiais Didáticos” propõe-se o estudo de práticas de inclusão e acessibilidade. Com esse propósito, destacam-se três objetivos: a) compreender as principais adversidades vivenciadas por alunos com cegueira total ou baixa visão; b) produzir materiais didáticos que promovam a inclusão de estudantes com deficiência visual; c) construir um aplicativo para auxiliar o estudante com deficiência visual em seu desempenho acadêmico.

Segundo pesquisa, que os alunos fizeram através de entrevistas com alunos deficientes visuais para embasar o projeto, foi detectado ausência de recursos didáticos inclusivos, como livros em braile, materiais táteis adaptados, atividades práticas, assim como, um melhor acompanhamento dos trabalhos escolares pelos professores especializados.

O APP LIA (Lazer, Inclusão e Acessibilidade) desenvolvido hospeda material didático em diversas áreas do conhecimento, trabalhados nas oficinas. Materiais esses que poderão ser utilizados pelos educadores da escola com o intuito de auxiliar o aluno com deficiência.

Assinam o projeto, os alunos da turma 302 da referida escola, juntamente com duas professoras Obidenses: Jandyra Bentes de Souza (Orientadora) e a Co-orientadora Renata Repolho dos Santos , em destaque o aluno Isac Nilson Gondim Mota, criador do app LIA.

www.obidos.net.br – Foto cedidas Por Jandyra Souza