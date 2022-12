ÓBIDOS: Festa de formatura das crianças do Pré II da Escola José Veríssimo

Aconteceu neste sábado, dia 17, a festa de formatura dos alunos das turmas do Pré II, da Escola José Veríssimo, que ocorreu no Cliper de Sant´Ana, em Óbidos, da qual participaram do evento 27 crianças, de um total de 32 matriculadas.

Iniciando a solenidade de formatura, foi composta a mesa de autoridades com gestora da escola, Professora Ana Paula Barros Rego; Secretária Escolar, Clizeuda Alves da Costa; Coordenadora Pedagógica, Sartia Lane Ribeiro Ramo; Lis Maria Duarte de Aquino, Professora da Turma; Representante dos Docentes, Professora Lidiaine Martins; representante do Corpo Administrativo e Apoio, Carla Aline Miranda e Gláucia Costa - Representante do Conselho Escolar.

A Formatura foi coordenada e organizada pela Gestora, Professora da Turma e demais servidores da Escola, os quais prepararam uma linda festa, com a participação dos pais e convidados, que foram prestigiar mais uma etapa na vida educacional dessas crianças.

A Gestora da Escola José Veríssimo, Profa. Paula Rego, comentou sobre o evento: "A Escola José Veríssimo, depois de dois anos difíceis por conta da pandemia da covid-19, na qual ficamos impossibilitados de realizarmos os eventos escolares, dentre eles a Formatura, é um prazer enorme podermos reunir nossas crianças para celebrarmos juntos esse momento tão importante em suas vidas. Só gratidão a Deus!".

Registramos algumas fotografias que mostram o evento, quando as crianças receberam seus anéis e certificados do Pré II.

FOTOS....



www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade