Alunos do IFPA-Campus Óbidos apresentaram trabalhos no SICTI

O VIII Seminário de Iniciação, Científica Tecnológica e Inovação do IFPA (SICTI) aconteceu no IFPA – Campus Castanhal, no período de 13 a 16 de setembro de 2016, o qual congregou a comunidade profissional e acadêmica atuante nas diversas áreas do conhecimento, dos 18 campis do IFPA no Estado do Pará e de outros estados, e que teve como objetivo a socialização do conhecimento e a interação entre todos os que têm interesse na área da Educação Profissional, Tecnológica e de Inovação.

Do IFPA – Campus Óbidos, estiveram presentes 14 alunos e professores, os quais apresentaram os seguintes trabalhos aprovados para SICTI:

- Base neutralizadora de calor para notebook;

- Produção de brinquedo eletrônico a partir de garrafas pets;

- Dicionário eletrônico de termos técnicos da informática;

- Implantação de uma Praça Digital em Óbidos

O SICTI encerrou nesta sexta-feira, dia 16, com a entrega da premiação para os melhores trabalhos, de acordo com a categoria: Pôster e Apresentação Oral, sendo que os campis de Castanhal e Bragança foram premiados com os melhores trabalhos do Sicti. Em 2016 o SECTI acontecerá no IFPA - Campus Santarém.

www.chupaosso.com.br

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/obidos/educacao/572-alunos-do-ifpa-campus-obidos-apresentaram-trabalhos-no-sicti#sigProId9e7fd15fa7 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.