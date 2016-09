Educadores discutem o IDEB das escolas no Município de Óbidos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou no dia 8 de setembro, os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que avalia o desempenho dos alunos da educação básica e ensino médio, referentes ao ano de 2015.

Em Óbidos, a maioria das escolas do ensino fundamental até a 5ª série conseguiram atingir a meta estipulada pelo MEC, com destaque para as escolas Inglês de Sousa e José Veríssimo que atingiram a maior nota, 5,9 pontos, bem acima da meta estipulada pelo MEC.

Por outro lado, a educação nos anos finais do ensino fundamental (8ª a 9ª série) em Óbidos, não vem cumprindo a meta desde 2007. Em 2015, Óbidos ficou com a média de 3,4; abaixo de 2011 e 2013 que foi 3,7; e abaixo da meta de 2015 que foi de 4.9.

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação preparou uma Mesa Redonda, que aconteceu nesta quinta-feira, dia 15, na Casa de Cultura, para discutir, juntamente com os educadores municipais a questão do Ideb do município de Óbidos, cujo tema foi: “O Ideb e os Desafios da Educação no Município de Óbidos”.

Fizeram parte da Mesa Redonda, o Secretário de Educação, Sr. José Júlio Maciel, Profa. Odenilma Canto, Diretora da escola José Tostes; Prof. Wilsa Carla, Diretora da Escola José Veríssimo e Profa. Maria Clara, diretora da Escola Inglês de Sousa, que teve como mediadora a Sra. Cleide Sales.

A Diretora da Escola José Veríssimo, Profa. Wilsa Carla, falou sobre os índices dos últimos anos da escola, destacando a sua evolução e como os educadores da escola se mobilizaram para melhorar a aprendizagem dos alunos, principalmente no que se refere ao ensino da matemática.

Os outros diretores que fizeram parte da mesa, também falaram sobre as ações desenvolvidas em suas escolas e o que contribuiu para o bom desempenho das mesmas na composição dos índices do Ideb.

O Sr. José Júlio, Secretário de Educação, comentou também sobre a importância da discussão sobre o Ideb no Município de Óbidos, pois segundo ele, essa conquista dependeu de muito trabalho, principalmente dos educadores que militam diretamente com os alunos.

O grande desafio, segundo José Júlio, é fazer com que as escolas que não atingiram o índice estipulado pelo MEC, consigam atingir nos próximos anos, dando o apoio necessário, mesmo diante da crise que o Brasil e os Municípios vem enfrentando nos últimos anos.

Fotos de Odirlei Santos



