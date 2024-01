ÓBIDOS: Educadores do município participam do Planejamento Pedagógico Coletivo (PPC)

Óbidos, 19 de janeiro de 2024 - A Secretaria Municipal de Educação – Semed, está dando um passo significativo em direção à melhoria da qualidade educacional no município de Óbidos ao realizar o Planejamento Pedagógico Coletivo (PPC). O evento, que está sendo sediado no auditório do IFPA - Campus Óbidos, onde reúne gestores e coordenadores pedagógicos de escolas urbanas e rurais.

Neste ano, a iniciativa incluiu não apenas os coordenadores pedagógicos, mas também os gestores das escolas, tendo assim uma participação mais abrangente e integrada no processo educacional. O evento, que teve início no dia 17 de janeiro, teve os gestores escolares como protagonistas. No segundo dia, os coordenadores da zona urbana participaram ativamente, e no terceiro dia, dia 19 de janeiro, foi a vez dos coordenadores da zona rural contribuírem para o enriquecimento das discussões.

O tema motivacional escolhido para o evento é "Inovações pedagógicas na perspectiva inclusiva, dos diversos métodos de ensino e aprendizagem". Essa escolha reflete o comprometimento da comunidade educacional de Óbidos em buscar métodos inovadores que promovam a inclusão e a diversidade, visando um ambiente de aprendizagem mais igualitário e eficiente.

O Planejamento Pedagógico é destacado como uma atividade essencial para a organização e qualidade do processo educacional. Ele desempenha um papel fundamental ao proporcionar à escola uma visão clara de sua proposta educativa, alinhada com sua identidade, missão e valores. Além disso, a iniciativa contribui para a integração e colaboração entre os profissionais da educação, promovendo uma abordagem mais holística e efetiva para o desenvolvimento das práticas pedagógicas.

O Planejamento Pedagógico Coletivo representa um importante passo na construção de uma educação mais inclusiva, inovadora e alinhada com as necessidades da comunidade.

Galeria de Fotos...



www.obidos.net.br - Informações e fotos Ascon/Pmo