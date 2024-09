Escola São José realiza conferência em preparação para a COP30

Com objetivo de mobilizar a comunidade escolar para realização de processos educativos que visem fortalecer a educação ambiental na educação básica e propiciar uma atitude responsável e comprometida com as questões locais e globais, a Escola Estadual São José está promovendo nesta quinta-feira, 19, a I Conferência Internacional Infantojuvenil sobre Educação e Mudança do Clima.

Estudantes estaduais podem inscrever projetos e participar dos diálogos sobre temas e soluções para agenda climática global.

Etapas da Conferência no Estado - A conferência será realizada em três etapas, sendo a primeira fase escolar realizada de 16 a 20 de setembro, quando as escolas realizarão suas próprias conferências, onde os estudantes apresentarão seus projetos e escolherão os representantes para a próxima etapa. A segunda fase é a Conferência Internacional Infantojuvenil - "Reflorestando Mentes" Municipais/Regionais, sendo realizada por cada Diretoria Regional de Ensino (DRE), que definirá os participantes da última etapa. A terceira fase é a I Conferência Internacional, que abordará a temática "Reflorestando Mentes" - Educação e mudança do clima a partir dos projetos estudantis selecionados na etapa Municipal/Regional. Esta última etapa selecionará projetos para apresentação na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), programada para 2025.

Como participar - Estudantes da rede pública estadual, com idade entre 12 e 18 anos, podem participar submetendo seus projetos inovadores para a Conferência, que possuam sugestão de soluções ou que contribuam com conhecimento, por meio de pesquisas, sobre problemáticas ambientais, conectando realidades locais às questões globais.

A conferência terá a participação de projetos das 12 regiões de Integração do Pará, com distribuição de vagas. As regiões Araguaia, Baixo Amazonas, Tocantins e Xingu terão 8 projetos cada, enquanto a Região Metropolitana de Belém contará com 32 projetos selecionados; já as regiões Caeté, Capim, Carajás, Guamá, Lago Tucuruí e Marajó terão 4 projetos. Essa distribuição garante que as diversas realidades do estado sejam representadas no evento.

A Conferência também vai valorizar o conhecimento de estudantes de povos tradicionais, reconhecendo que suas experiências são fundamentais para a construção de soluções sustentáveis. São destinadas 6 vagas de projetos da educação escolar de territórios indígenas, com a participação de 12 estudantes e 6 professores orientadores, sendo a mesma quantidade para territórios quilombolas.

O protagonismo da juventude também será fomentado através da seleção de 144 Estudantes Embaixadores e seus orientadores, sendo escolhidos por suas DRE"s, de 30 de setembro a 3 de outubro; além disso, a Conferência também proporcionará o Curso Formação Jovens líderes Mundiais, de 29 a 31 de outubro. (Com informações da Agência Pará).

FONTE: blogmarcoscantuario.com.br