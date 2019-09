PAINEL 10: Diocese de Óbidos (Antiga Prelazia)

Esse prédio situado na parte mais elevada da cidade, em relação às demais áreas que formam o sítio urbano de Óbidos, foi construído em 1886, em estilo eclético, bem a gosto europeu, para servir de residência à família de Vicente Augusto Figueiredo, um grande fazendeiro, filho de imigrantes italianos, chegado a Óbidos em meados do século XIX. A corrente imigratória para Óbidos se intensificou no começo do século, instalando-se na zona lacustre, onde muitos se tornaram grandes fazendeiros.

A época de construção desta residência reflete a fase áurea da economia do município, baseada na plantação de cacau, criação de gado, além de exportação de produtos extrativos da região, como castanha-do-pará, o látex, os óleos vegetais, etc.

Com a morte do Sr. Vicente Augusto Figueiredo, e de sua esposa Sra. Maria Barroso Figueiredo, seus filhos passaram a alugar o prédio para fins residenciais, a pessoas abastadas da cidade, principalmente para oficiais do quartel localizado próximo ao prédio.

No final da década de 40, vinda do prédio onde funcionava o “Bar Andrade”, instalou-se aqui, até a década de 50, a Escola “José Veríssimo”.

Em sua volta a Óbidos, em 1909, os franciscanos ficaram subordinados a prelazia de Santarém, até 1958, quando foi criada a prelazia de Óbidos. Com a necessidade de um espaço adequado para instalar a nova prelazia o prefeito de Óbidos Sr. Raimundo Lucas de Menezes, comprou o prédio do Sr. Eti Bacelar, cuja esposa pertencia a família Figueiredo, e doou-o ao Bispo de Óbidos D. Floriano.

Prelazia de Óbidos

A Prelazia está organizada em sete paróquias a de Santo Antonio, em Alenquer; São Raimundo Nonato, em Curuá; São João Batista, em Faro; N. Sra. da Saúde, em Juruti; Catedral Prelatícia N. Sra. Sant’Ana, em Óbidos; Santo Antonio de Pádua, em Oriximiná; e Santa Isabel, em Terra Santa, sendo que a sé episcopal está na Catedral de Sant’Ana.

Além dos padres diocesanos, a Prelazia tem institutos de religiosos masculinos: Ordem dos Frades Menores, em Óbidos; e Congregação do Verbo Divino, em Alenquer e Oriximiná; e institutos de religiosas: Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, em Alenquer, Óbidos e Oriximiná; e Congregação das Irmãs Franciscanas de Maristella, em Juruti e Terra Santa.

Diocese de Óbidos

Com uma missa campal realizada no dia 21 de Janeiro de 2012, as 18h, na Praça de Sant´Ana, onde reuniu centenas de pessoas, foi oficializada a Diocese de Óbidos, a mais nova diocese da Igreja Católica do Brasil, decisão tomada em novembro de 2011, pelo Papa Bento XVI, ocasião em que nomeou seu primeiro bispo, dom frei Bernardo Johannes Bahlmann, OFM.

FONTE: Museu Integrado de Óbidos

