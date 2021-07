Dica de Turismo: Mosqueiro completa 126 anos

A ilha de Mosqueiro é o tipo de carinho especial por um local que todo paraense tem. A maioria dos nascidos no Pará e visitantes dedicam um afeto por esse distrito administrativo do município de Belém, que completa 126 anos de fundação, nesta terça-feira, 6.

Praia do Farol

Praias

Os amantes de praias, a ilha dispõe de 10 espalhadas por toda ilha, como: Farol, Chapéu Virado, Bispo, Paraíso, Murubira, Porto Arthur, Praia Grande, Marahu, Ariramba, Areião, um pouco mais afastada a praia de Baía do Sol.

Hotel Farol, mais de 100 anos

História

Mosqueiro é uma ilha fluvial localizada na costa oriental do rio Pará, um braço sul do rio Amazonas, em frente à baía do Marajó. Com uma área de aproximadamente 212 km², está localizada a 70 km de distância do centro de Belém. A ilha possui 17 km de praias de água doce, com movimento de maré, o que faz com que em Mosqueiro tenha ondas tão altas, que até surf pode ser feito por lá.

Igreja do Chapéu Virado!

Quando chegaram à ilha, os portugueses já encontraram os índios Tupinambás - os “filhos de Tupã” -, que fugiram do Nordeste, após as invasões estrangeiras no litoral brasileiro. Bastante evoluídos para a época, esses indígenas sabiam falar a língua geral, o Nheengatu, devido ao contato mantido com os europeus.

Farol de Mosqueiro

A partir do ciclo da borracha, a vila entrou num processo de grandes mudanças ao lado de Belém, e passou a conviver com a riqueza e o luxo e a usufruir as benesses trazidas pelo acelerado desenvolvimento registrado na capital. E assim chegaram os ingleses das empresas Pará Electric Railways Company, responsáveis pela instalação de energia elétrica e dos meios de transporte interno. Vieram também alemães, franceses e norte-americanos, funcionários de companhias estrangeiras, como a Port of Pará e a Amazon River.

